محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نسق قطاع الخدمات الطبية بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي إحدى قرى مركز شرطة دمياط. وأسفرت جهود القافلة خلال ثلاثة أيام عن توقيع الكشف الطبي على (919) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان. كما تم تخصيص اليوم الأخير لتوقيع الكشف الطبي على الأفراد والعاملين وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن دمياط. يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية التي تضطلع به أجهزة الوزارة لتبنى المبادرات والأنشطة الإنسانية إيماناً بالمسئولية المجتمعية للوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع جمهور المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: فحص 900 حالة وصرف العلاج لهم في قافلة طبية بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.