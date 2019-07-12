سقوط تاجر الكيف بـ 60 لفافة هيروين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة أمن المنيا، القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل قيامه بترويجها.
يرية أمن المنيا قيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه في 9 قضايا "إتجار مخدرات، تعاطى مواد مخدرة، سلاح ناري، سلاح أبيض، مشاجرة") بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الاجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بمحيط سكنه وبحوزته (60 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام – فرد خرطوش محلى الصنع- طلقتين من ذات العيار ، مبلغ مالي، هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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