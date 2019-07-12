بـ 45 كيلو بانجو.. ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عاطل هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته 45 كيلو من مخدر البانجو بالدقهلية.

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام اثنين من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما في عدد من القضايا "مخدرات"، وأحدهما هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما دائرة مركز شرطة بلقاس، بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية والأمن العام، تم ضبط المتهم الهارب من تنفيذ أحكام قضائية أثناء استقلاله سيارة بمدخل قرية "البلاقسة" بدائرة مركز شرطة الستاموني، وبحوزته 45 كيلو من مخدر البانجو، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتُكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم الهارب، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.