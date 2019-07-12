"تعالى خد فلوسك".. كواليس تخدير صيدلي وسرقته في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على أربعة أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة صيدلي بالإكراه، والاستيلاء على 87 ألف جنيه وكارد فيزا بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بلاغا من صيدلي 44 سنة، بتعرفه على شخص من خلال تردده على الصيدلية عمله لشراء أدوية ولم يسدد قيمتها، واتصل به لمطالبته بسداد قيمة تلك الأدوية فطلب منه مقابلته بشارع العشرين بدائرة قسم بولاق الدكرور، فتوجه لمكان المقابلة مُستقلاً سيارة ملاكي قيادته، وتقابل معه واصطحبه لإحدى الشقق السكني.

فوجئ الصيدلي بتواجد ثلاثة مجهولين بداخلها استولوا منه على 4 آلاف جنيه و"فيزا كارد" واحتجزوه بالشقة، ثم قاموا بسحب مبلغ 27 ألف جنيه، وإجراء عمليات شراء بقيمة 56 ألف جنيه من الفيزا، وعقب ذلك قاموا بتخديره، والتخلي عنه بسيارته بالقرب من مطلع كوبري صفط اللبن، وفروا هاربين.

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ولدى إفاقته فوجئ بمجهولين آخرين استقلا السيارة صحبته ولاحظا عدم اتزانه فقاما بسرقة سيارته وهاتفه المحمول وتخليا عنه أعلى الطريق الدائري، وفرا هاربين.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى تحديد مكان الشقة التي تم احتجاز المجني عليه فيها، وتحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة عاطلين سبق اتهامهم في العديد من القضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكن النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث بولاق الدكرور، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم 10 جرامات لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مبلغ 2500 جنيه، شاشة تليفزيون 32 بوصة، 9 هواتف محمولة تبلغ قيمتهم حوالي 63 ألف جنيه.

وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط المجهولين اللذين استوليا على سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.