الشرطة تحقق في اتهام طبيب بالشروع في قتل والده بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام طبيب بالاعتداء على والده بسلاح أبيض بمركز أوسيم. تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إخطارا من مستشفى أوسيم المركزي بوصول أحد الأشخاص مصابا بطعنات بالجسم. تحريات المباحث توصلت إلى أن نجل المصاب يعاني أزمة نفسية، وأنه اعتدى على والده في أثناء تواجدهما بمنزل العائلة. أمكن التحفظ على المتهم تمهيدا لعرضه على لجنة طبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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