شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري كبير مع افتتاح معرض «توت عنخ آمون» في بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، وسفير مصر بصوفيا مؤيد الضلعي، معرض «توت عنخ آمون.. قصة حب لا تنتهى»، مساء الخميس، والذي تنظمه بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE التابعة لصندوق تحيا مصر، وسط إقبال كبير من الجمهور المفتون بحضارة مصر وفرعونها الذهبي، حيث تدفق آلاف البلغاريين لمشاهدة أكثر من 100 قطعة من المستنسخات طبق الأصل للآثار المكتشفة بمقبرة توت عنخ آمون في ذكري مرور 100 عام على اكتشافها.

وصرحت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لبوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE، بأن كبار المسؤولين ببلغاريا أشادوا خلال زيارتهم المعرض بجهود بوابة مصر الرقمية التي تنفذ خطة طموحة لتنظيم حملات وقوافل تجوب دول العالم المختلفة للترويج للمنتج السياحي والتجارى بمفهوم وفكر مختلف يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجيا والرقمية التي تنفرد بها إيجي جيت والتي منها تكنولوجيا الـ VR التي تعتبر ثورة العالم المستقبلية للترويج لجميع المنتجات.

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وأكدت أن الترويج سيشمل كبري دول العالم، حيث تم وضع خطة لتنظيم معارض مثيلة لزيارة جميع عواصم الدول الاوروبية للترويج للسياحة الثقافية في مصر خاصة بمدن الأقصر وأسوان.

وقالت إن بوابة مصر للعالم وموقعها الإلكتروني ستواصل جهودها الترويج لمختلف المقاصد السياحية المصرية لفتح اسواق جديدة للجذب السياحي خاصة من شرق أوروبا التي تعد بلغاريا احد اهم اسواقها، كما انها ستنظم قوافل سياحية تجوب محافظات مصر للترويج للسياحة الداخلية ايضا، مشيرة إلى ان انطلاق قطار الترويج الرقمي للسياحة والمنتجات المصرية داخليا وخارجيا.

وأوضحت أن المعرض شهد أيضا اقبالا على مشاهدة عروض عن أشهر مزارات مصر الأثرية نقدمها بخاصية التصوير الرقمي الـVR التي يستطيع من خلالها السائح التجول داخل المزار الأثرى ويشاهد جميع تفاصيله بدقة متناهية تدفعه إلى زيارة مصر، وهي تكنولوجيا أصبحت معظم دول العالم تعتمد عليها لتسويق منتجاتها ومقاصدها السياحية.