شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول مشروعات دعم التميز بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام عبدالخالق، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول مشروعات دعم التميز بالجامعات المصرية، وذلك في إطار خطـــة الدولة للتنـــمية المســــتدامة (مصر 2030).

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مشروع خبراء دعم التميز خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2019 من خلال القيام بعدد (30) زيارة ميدانية للدعم الفني والمتابعة، والإشراف على تسليم وتسلم المشروعات التابعة لها بالجامعات المصرية والاستعانة بالعديد من الخبراء المتميزين، موضحًا أن المشروعات الممولة أسهمت في حصول بعض البرامج بالكليات على اعتماد دولي، مثل الاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية (ASSIN).

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ولفت التقرير إلى قيام فريق دعم التميز بعمل 3 زيارات ميدانية لجامعتي بنها وطنطا للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم للمشروعات الابتكارية بكليات الهندسة والطب البيطري والصيدلة، والتى هدفت إلى الأفكار والمبادرات المبتكرة للطلاب؛ لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج أكاديمية متطورة تحقق معايير ونظم الجودة.

وأضاف التقرير أن فريق إدارة دعم التميز، قام بزيارة ميدانية للإشراف على إجراءات تسليم وتسلم مشروع تقييم اليورانيوم فى بعض الصخور المصرية؛ لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وأوضح التقرير قيام إدارة دعم التميز بعمل زيارات ميدانية، للإشراف على إجراءات تسليم وتسلم جامعات (دمنهور، وحلوان، وسوهاج)، وذلك في إطار تطوير النظام الإداري للجامعات وتأهيلها للحصول على الأيزو ISO-9001/2008 من أجل رفع كفاءة المنظومة الإدارية بالجامعات، مما يؤثر بالإيجاب في دعم العناصر الرئيسية الحاكمة بالحامعات.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار توجهات الدولة لرعاية الشباب المبتكرين، قامت الوحدة بدعم مشروع دعم التميز للأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة التي يقدمها الطلاب بالجامعات بتمويل مشروعات صغيرة؛ لتكون نواة لمشروعات كبيرة فى المجالات المهنية العملية؛ للاستفادة منها بما يُساهم فى حل المشاكل المجتمعية، ودعم الاقتصاد القومي، حيث وجهت الدورة الأولى لمشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى(IPHES)- Supporting of Innovation Projects for Higher Education students للتركيز على مجالات الطاقة، والاستدامة، وتحلية المياه، والغذاء، والزراعة، حيث تقدمت 32 كلية ومعهدًا من 17 جامعة مختلفة بعدد 69 مقترحاً لمشروع، وبالاستعانة بالخبراء في مجال الجودة والتخصص تم تحكيم هذه المشروعات، وتم قبول 28 مشروعاً من 14 جامعة، حيث تم إجراء العديد من زيارات الدعم الفني والمتابعة لهذه المشروعات، وتوفير التمويل المناسب لكل مشروع لضمان نجاحه واستمراريته.