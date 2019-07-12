شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق»: لا تغيير في قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أنه لا تغيير هذا العام في قواعد قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية هذا العام، مشيرا إلى أن قبول الشهادات الأجنبية ستكون وفقا لقواعد العام الماضي بحيث يتم قبولهم بنسبة مرنة بما لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المقبولين من الثانوية العامة بالجامعات. وأضاف «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات العربية يتم قبولهم بالجامعات وفقا للنسبة المرنة، وهي نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام.

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