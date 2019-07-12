شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمسابقة طلاب الشهادات الفنية للقبول بالكليات الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان المسابقة الموحدة لكل من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات)، والحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بإحدى كليات (التجارة والزراعة والحقوق)، والطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني www.scu.eg اعتبارا من غدا الأحد ولمدة يومين فقط تنتهي 15 يوليو، وتسلم الطلبات يدوياً ابتداء من يوم الأحد 28 يوليو ولمدة يومين، على أن يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة لخريجي أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي (عملي + نظري) للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2019/2020، وللطالب الحق في التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالي له، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 12 سبتمبر.

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وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة، يتم إجراء امتحان المسابقة المركزية لخريجي أعوام 2017، 2018، 2019 للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2019/2020، وللطالب الحق في التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.

وأضاف المجلس أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية والزراعية والتجارية «شعبة القانون») للالتحاق بإحدى كليات (التجارة والزراعة والحقوق)، يكون موعد تلقي الطلبات ابتداء من الأحد 4 أغسطس وحتى يوم الخميس 29 أغسطس، ويتم عقد امتحان المسابقة المركزية لخريجي أعوام 2017، 2018، 2019 اعتبارا من 9 إلى 12 سبتمبر، ويسمح بتأدية الامتحان باللغة الفرنسية بدلا من اللغة الإنجليزية، وذلك للطلاب الذين درسوا بعض المقررات باللغة الفرنسية.

وأشار المجلس إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة لخريجي أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية، على أن يكون التقديم 28 يوليو الجاري وحتي 8 أغسطس وتعقد الامتحانات خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل الشهادة وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل البطاقة الشخصية وصورة منها، وعدد 3 صور شخصية.