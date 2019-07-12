شكرا لقرائتكم خبر عن 1.75 مليار جنيه قيمة مشروعات البنية الأساسية للمرحلة الأولى لـ«تنمية القرى المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن قيمة مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية بلغت مليار و75 مليون جنيه، منها مبلغ مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، و75 مليون جنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وتدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

وأوضح «شعراوي» أن قرى المرحلة الأولى من المشروع تشمل 78 قرية بواقع 3 قرى في كل محافظة وتستمر مشروعات هذه المرحلة حتى نهاية يونيو 2020، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قرى المرحلة الأولى تتضمن (58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186،7 مليون جنيه، و(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512،7 مليون جنيه، و(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه، و(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

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وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في 130 قرية بداية من العام المالي الحالي بواقع 5 قري في كل محافظة ليصبح عدد القرى المنفذ فيها البرنامج 208 قري وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى نهاية يونيو 2022، مؤكداً اختيار القرى بناء على عدة معايير اهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

وتابع: أنه «تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 3 مليار جنيه لبدء تنفيذ مشروعات العام المالى 2019/2020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ، كما تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قـدرها (451) مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية وفقاً للاحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة والتي تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات».

ولفت الوزير إلى أن عدد المشروعات المقترح تنفيذها للمرحلة الثانية بلغ (1044)، وتتضمن 186 مشروعاً للطرق والكبارى و161 مشروعاً للكهرباء والإنارة و117 مشروعاً لمياه الشرب و81 مشروعاً للتعليم و79 مشروعاً للصحة.

وأضاف أن هذه المشروعات تتضمن أيضاً 72 مشروعاً للصرف الصحي، و45 مشروع تغطية مجارى مائية، و79 مشروعاً لتحسين البيئة و52 مشروعاً للشباب والرياضة و16 مشروعاً أمن ومرور واطفاء و16 مشروعاً للخدمات البيطرية، و9 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً في قري المشروع بما يتوافق مع كافة الابعاد البيئية وحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوازن من الموارد الطبيعية والمادية.