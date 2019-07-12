شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا نية لاستحداث حقيبة وزارية للسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا كما تردد، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

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وأكدت الحكومة أن رد الدكتور طارق الرفاعى ، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذى وجه له فى إحدى البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومى فى أداء الخدمات مثل الإمارات ".