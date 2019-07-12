شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بهيئة كبار العلماء: يجوز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار فى الديوان الملكى السعودى، بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، مشيرا إلى أن مرجع ذلك يعود لكونها حقيقية وليست تماثيل.

وقال المطلق، خلال برنامج فتاوى المذاع على القناة السعودية الأولى: "هذه التماثيل التى توضع إذا كانت محنّطة ليست تماثيل وإنما حقيقية، مثلاً غزلان أو أسود محنّطة، فهذه تجوز لأنها حيوانات حقيقية".

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وتابع عضو هيئة العلماء: "أما صناعة التماثيل من بنى آدم أو من الحيوانات فهذه لا تجوز، وهذا التصوير الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم".