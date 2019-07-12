شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": رفع كفاءة الطرق بالشروق وإقامة منفذ لتوفير السلع بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم رفع كفاءة الأرصفة المتهالكة وطبقة الأسفلت السطحية من الطريق الشرقي حتى منطقة الخدمات بالمدينة، وكذا تنفيذ أعمال المرمات بالطبقة الأسفلتية الرابطة بالطريق الفاصل بين منطقة إسكان المستقبل والاتحاد التعاوني، مضيفاً أنه جار استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق تباعاً، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى سكان المدن الجديدة.

وفي سياق آخر أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم افتتاح منفذ نموذجي بالمدينة لتوفير السلع الأساسية من (الخضروات – اللحوم – البقالة - الفاكهة ) بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم كتابة لافتات بأسعار السلع المتداولة بالمنفذ، لتوضيح الأسعار للمنتجات كافة، وذلك في إطار زيادة الخدمات التي توفرها أجهزة المدن الجديدة لقاطنيها.

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وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار التوجه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير الخدمات الأساسية، وزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدن الجديدة، وكذا توفير السلع بأسعار مناسبة، والاستفادة والاستغلال الأمثل لقطع الأراضي والموارد المتاحة بالمدينة، مضيفاً أنه تم سحب مساحة من الأراضي التي سبق تخصيصها، تنفيذاً للقرار رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ الصادر من جهاز المدينة، وذلك لعدم إثبات الجدية في النشاط المخصص لتلك المساحة.