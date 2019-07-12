شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية مع وزير الثقافة الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على هامش زيارته إلى إيطاليا، ألبيرتو بونيسولي، وزير الثقافة الإيطالي، بحضور السفير المصري هشام بدر.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين وحرص مصر علي إبقاء الأواصر والعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، معربا عن اعتزازه الشخصي بالزيارة انطلاقاً من خصوصية العلاقة التي تجمع بين الإسكندرية والمدن الإيطالية وخاصة الساحلية، باعتبارها أقدم مدن البحر المتوسط والمنارة التاريخية للثقافة والحضارة في المنطقة.

واستعرض المحافظ الرؤية بشأن إعادة إحياء التراث الحضاري للإسكندرية التي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، وأن يكون المتحف مدعومًا بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية.

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واقترح على الوزير الإيطالي تناوب المعارض الأثرية بين الإسكندرية وروما، لتعريف المجتمعين الإيطالي والمصري بأوجه الارتباط الحضاري بين البلدين ، لاسيما من خلال الحضارة اليونانية والرومانية التي اتخذت مدينة الإسكندرية منارة العلم والثقافة في المتوسط، وكذلك عبر الحضارة الأتروسكية القديمة التي تفاعلت مع الحضارة الفرعونية واكتسبت العديد من سماتها مثل فنون الرسم على الجدران والتحنيط.

ومن جانبه، أكد الوزير الإيطالي اهتمامه بالارتقاء بمستوى التعاون الثقافي بين الجانبين، ولاسيما مع مدينة الإسكندرية التي تربطها بإيطاليا علاقات تاريخية متجذرة.

فيما أشار السفير هشام بدر إلى العلاقات الثقافية التي تربط بين البلدين، وقدم الشكر للتعاون الذي يقدمه الوزير الإيطالي في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دعم التعاون الثقافي بين محافظة الإسكندرية والمدن الإيطالية المختلفة خلال الفترة القادمة، ووجه الدكتور قنصوة الدعوة إلى وزير الثقافة الإيطالي لزيارة المحافظة، كما أهدى المحافظ الوزير الإيطالي درع مدينة الإسكندرية، ليمثل انطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الإيطالية بالمجال الثقافي والحضاري تكون محورها الرئيسي مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط ومنارة العلم والثقافة التاريخية.