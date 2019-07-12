شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: تسوية 149 حالة لطلاب وافدين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بجامعة الإسكندرية، وتيسير كافة إجراءات التقدم للدراسة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات والعليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم مصدر لدعم اقتصاد الدولة، ودعم لدور مصر الريادي في مجال التعليم العالي.

Advertisements

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمتها جامعة الإسكندرية أمس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بكلية التمريض، لمناقشة مشاكل الطلاب الوافدين، ووضع آليات وحلول لجذب وزيادة أعدادهم بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجميع كليات الجامعة، والعاملين بإدارة شؤون التعليم والطلاب، وإدارة شؤون الدراسات العليا، وإدارة الوافدين بإدارة الجامعة.

وأضاف «يوسف» أن الجامعة قامت بتسوية 149 حالة لطلاب وافدين من دولة الكويت يدرسون بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق بناءً على طلب جامعة الإسكندرية على تفعيل الإشراف المشترك بين جامعة الطالب الوافد وبين الجامعات المصرية على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية أعطت الحق لطلاب جنوب وشمال السودان دفع 10% من المصروفات الدراسية بالدولار وباقى المصروفات بالجنيه المصري، وذلك تيسيراً لهم.