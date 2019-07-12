شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون بقداس «عيد الرسل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط مصر، الجمعة، بقداس عيد الرسل، بعد صوم استمر 25 يوما.

Advertisements

وتعتبر المراجع القبطية، صوم الرسل، أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح بقوله: «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية في كل العالم.

وقال القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي بالكلية الإكليريكية بالمنيا، إن هذا الصيام يطلق عليه الصوم الخمسيني لكونه يبدأ بعد عيد القيامة بـ50 يومًا وينتهي بيوم عيد الرسل، مضيفا أن صوم الرسل يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات التي فيها روح ومشتقاتها من جبن وألبان، مشيرًا إلى أن صوم الرسل من الأصوام المقدسة لدى الأقباط والتي تحمل معاني روحية غاية في الأهمية بالنسبة للكنيسة، فهو صوم ثابت منذ العصر الرسولي، وأهميته الروحية تكمن في أنه كان أول صوم للرسل، فضلاً عن أنه تم فيه أول عمل للكرازة.

وأشار إلى أنه بالرغم من احتفال الأقباط بقداس عيد الرسل، اليوم الجمعة، إلا أننا نستمر الصوم لان الجمعة يوم صوم طوال أيام السنة، على أن يكون الإفطار صباح السبت.