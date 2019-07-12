شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقد يوسف شريف رزق الله عن عمر 72 عامًا.. و«الشناوي»: السينما خسرته بقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، وفاة الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض.

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وقال «الشناوي»، لـ«المصري اليوم»: إن «جثمان رزق الله يتواجد حاليا بمستشفى دار الفؤاد، ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة».

وكشف أن آخر لقاء جمعه بالناقد الراحل كان منذ ٢٠ يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة، حيث جاء قبل الموعد وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية، وحسم كل القرارات رغم الضعف الذي كان باديا على الجسد.

وشدد «الشناوي» على أن الراحل يعتبر المرجع الأول للسينما الأجنبية قبل ظهور الفضائيات والإنترنت، مؤكدا أنه كان متواجدا بقوة في كل المهرجانات العالمية مثل «كان» وغيره، مؤكدا أن السينما المصرية خسرته بقوة.