شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تعقد ورش عمل حول استراتيجية التنمية المستدامة بـ5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من ورش العمل حول «مفاهيم التخطيط الإقليمي ودمج أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية المحلية» بمحافظات (القليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا)، وذلك في إطار مشروع «تعميم وتسريع ودعم السياسات» الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجموعة الورش المنعقدة جاءت بهدف تدريب العاملين المعنيين بشؤون التخطيط بدواوين المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها على أساليب دمج أولويات التنمية المستدامة في خطط التنمية المحلية الأمر الذي يتطلب العمل على بناء قدرات المسؤولين المحليين والعاملين على التخطيط لتحديد التحديات وبناء المؤشرات واقتراح السياسات والمشروعات الملائمة لتنفيذ ذلك.

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من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إلى أن المحافظات التي شهدت عقد الورش تم اختيارها وفقاً لمنهجية محددة اعتمدت على اختيار ثلاث محافظات تعد ذات مستوى أقل فيما يخص شؤون إعداد الخطة، لافتاً إلى أن محافظات سوهاج وقنا وأسيوط بالإضافة إلى محافظة شهدت انحدار طفيف عن المستويات المتعارف منها تقديمها وهي المنيا، موضحاً أنه تم إدماج محافظة أخرى تقدم مستويات جيدة وهي القليوبية وذلك للحفاظ على مستوى مردودها والارتقاء به بحيث يكون شأنها شأن المحافظات التي تقدم مردود متقدم خلال إعداد الخطة.

وأوضح «كمالى» أن الورش اعتمدت على مناقشة أساسيات التخطيط المحلى وعرض الأساليب المختلفة لدمج أهداف التنمية المستدامة الأممية بالمشروعات الاستثمارية، بحيث تتسم الأهداف الكمية لإعداد مقترحات تلك المشروعات بالاستدامة، مضيفا أن الورشة قد مثلت فرصه مهمة للمحافظات للعمل على إدراج أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030 في الخطة الاستثمارية الخاصة بها.

كما أشار إلى أن تدريب العاملين على التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات ودراسة الأولويات وفقا للموارد المتاحة فضلاً عن التأكيد على تحقيق استدامة المشروعات بالخطط الاستثمارية للمحافظات يسهم في الارتقاء بمؤشرات التنمية المستدامة وتطوير وتحسين الأداء.

وركزت الورش على تزويد المسؤولين بالمهارات والأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الخطط التنموية إلى جانب تقديم نظرة عامة على كيفية ربط الميزانية بأهداف التنمية المستدامة المختلفة،كما تم تزويد المتدربين بأسماء ملاحق ومواد قراءة ذات الصلة بأهداف التدريب.