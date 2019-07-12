شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤيه فى الشبوره المائيه صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.