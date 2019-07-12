شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. توقعات إيجابية عن سكان مصر فى عام 2052 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمى للسكان، الذى يوافق 11 يوليو من كل عام، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً رصد من خلاله التوقعات الإيجابية عن سكان مصر فى 2052، موضحاً أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكانى ليصل إلى 0,85% خلال الفترة من 2047 حتى 2052، مقارنة بـ1,99% خلال الفترة من 2017 حتى 2022, كما أنه من المتوقع أيضاً انخفاض معدل المواليد لتصل إلى 13,4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24,5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018.

وجاء فى الإنفوجراف أنه من المتوقع وصول عدد السكان فى مصر إلى 153,7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ98,1 مليون نسمة عام 2018، وفى نفس السياق فقد أبرز الإنفوجراف مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان"، الذى أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمنحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 540 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، فضلاً عن تثقيف الشباب والفتيات فى سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.

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ورصد الإنفوجراف إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى لبرنامج "2 كفاية"، والذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف المشروع 1,15 مليون أسرة فى 2257 قرية، ويتم تنفيذه بـ10 محافظات "الأكثر فقراً"، وقد بلغ عدد السيدات اللاتى حصلن على وسائل تنظيم الأسرة من خلال وزارة الصحة نحو 14,6 مليون سيدة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى مارس 2019 تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمى للسكان‏.