شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية المقترحة فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - * المشروعات تتضمن إنشاء مناطق حرة ومجمعات صناعية وتنفيذ برامج لتنمية المرأة البدوية

تابع الدُكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر فى هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعى للتوسع في تنفيذ المشروعات، ما من شأنه تحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة، وتوفير فرص العمل.

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وتضمن التقرير الذى عرض على رئيس الوزراء موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، وأن هذه المشروعات هي ثمرة جهد مجموعة عمل ممثل بها عدد من الوزارات، والتى قامت برصد احتياجات كل منطقة وتحديد الأولويات، وأن تلك المشروعات تم إرسالها إلى كافة الوزارات، وتم استطلاع آرائها بشأنها.

وأوضح التقرير أن المشروعات المزمع تنفيذها في سيناء تتضمن إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، وكذا مجمعات صناعية في مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى اقامة مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والري وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحى، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.