شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج "البنزين-الغاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى).

جاء ذلك، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرى البترول والصناعة والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء ألبير زكى، "إدارة مرور القاهرة"، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي)، حيث تمت الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابى على العائد الاقتصادى

والأثر البيئى.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك قراراً للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ البرنامج، وكذا توجيهاته السابقة بشأن إعداد حصر إجمالى بأعداد سيارات الأجرة والنقل الجماعى (الميكروباص – الميني باص)، والنقل الخفيف (بيك أب - جامبو)، وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخرى تعمل بالسولار، ووضع برنامج زمني للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمنى للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التى يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعي سنوياً.

وأوضح اللواء العصار، أنه تم حصر السيارات الأجرة مٌقسمة طبقاً لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وكذا تم حصر مركبات النقل الجماعى (الميني باص والميكروباص) التى تعمل بالبنزين والسولارمٌقسمة طبقاً لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.

وأشار الوزير، إلى الأعمال السابقة التي تمت في هذا المجال مثل المشروع القومى لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذى بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى) سابقا، حيث تم تنفيذ عدد(21) مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس اعتباراً من عام 2011 ، وكذا تم تنفيذ عدد (5) مراحل بالتعاون مع شركة غازتك.

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كما شملت الأعمال السابقة في هذا الصدد مشروع تحويل السيارات الأجرة والميني باص والميكروباص التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي ) بواسطة وزارة البترول، الذي تم إطلاقه تجريبياً عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذي تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات ( أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، أشار اللواء العصار إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذ المشروع للعمل على ثلاث مراحل تبدأ إعتباراً من 1/9/2019، وتنتهى فى 31/12/2022، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 1/9/2019 إلى 31/12/2020، بالمناطق التى بها طاقة إستيعابية فائضة دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة.

وأضاف أنه سيتم البدء فى تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة إستيعابية لتحويل السيارات (50) ألف سيارة سنوياً (حالياً) وسيتم التقييم فور الإنتهاء من كل مرحلة.

واستعرض الوزير نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتى خلصت إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر وقود نظيف صديق للبيئة، حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، و يقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالى انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أى من مركبات الرصاص، و يخفض إجمالى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت، حيث أن نسبة الكبريت فى الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جداً بالمقارنة بوقود (سولار / بنزين) .

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع، وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وفي الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات.