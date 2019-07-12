شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم من الوقود فى سهولة ويسر، وخلال الخمس سنوات الماضية، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية، خاصة البوتاجاز لتوفير أسطوانة البوتاجاز، وكانت تلك الإجراءات كالتالى..

1- زيادة موانئ استقبال البوتاجاز المستورد عليها.

2- تجهيز ميناء وادى فيران.

3- رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة.

4- ميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.

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5- 5 موانئ لاستقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.

6- زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 93.9 ألف طن حالياً وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز.

7- زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية.

8- إنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تم خلال الفترة تشغيل 186 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.

9- وصل إجمالى عدد مراكز توزيع البوتاجاز 3047 مركزا حالياً.

10- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية منذ يونيه 2014 وحتى يونيو 2019.