شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة للقيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إنشاء جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وتقدم طلبات القيد من الراغبين بالقيد فى جداول الخبراء مرفق بها عدة مستندات، هى:

1.شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

2. بطاقة الرقم القومى أو صورة منها.

3. صحيفة الحالة الجنائية.

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4. المستدات الدالة على المؤهلات الدراسية.

5. المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة.

6. المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب، لأمر مخل بواجبات عمله، إذا كان من بين العاملين بإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية، أو خبير سواء بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، أو فى أى جهة أخرى.

7. شهادة ما يفيد عدم صدور حكم بشهر الإفلاس.

8. ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى حسب الأحوال.