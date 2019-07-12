التنمية المحلية: مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية لـ"تنمية القرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن قيمة مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية مليار و75 مليون جنيه، منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية و75 مليون جنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الجمعة، بأن المشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وتدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وقال أن قرى المرحلة الأولى من المشروع تشمل 78 قرية بواقع 3 قرى في كل محافظة وتستمر مشروعات هذه المرحلة حتى نهاية يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قرى المرحلة الأولى تتضمن (58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه و(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه و(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه و(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

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وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في 130 قرية بداية من العام المالي الحالى بواقع 5 قرى في كل محافظة ليصبح عدد القرى المنفذ فيها البرنامج 208 قري وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى نهاية يونيو 2022 مؤكداً اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية و انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة و توافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول إتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 3 مليار جنيه لبدء تنفيذ مشروعات العام المالي 2019- 2020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ، كما تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قدرها 451 مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية وفقاً للإحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة والتي تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

وأشار الوزير، إلى أن عدد المشروعات المقترح تنفيذها للمرحلة الثانية بلغ (1044) وتتضمن 186 مشروعاً للطرق والكباري و161 مشروعًا للكهرباء والإنارة و117 مشروعًا لمياه الشرب و81 مشروعًا للتعليم و79 مشروعًا للصحة.

وأضاف الوزير، أن هذه المشروعات تتضمن أيضاً 72 مشروعًا للصرف الصحي، و45 مشروع تغطية مجاري مائية، و79 مشروعًا لتحسين البيئة و52 مشروعًا للشباب والرياضة و16 مشروع أمن ومرور وإطفاء و16 مشروعًا للخدمات البيطرية، و9 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً في قري المشروع بما يتوافق مع كافة الابعاد البيئية وحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوازن من الموارد الطبيعية والمادية .