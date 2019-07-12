تصل لـ5 آلاف جنيه.. ننشر رسوم طلب التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 8 يوليه 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وينشر الخليج 365 تفاصيل الرسوم المتعلقة بطلب التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون والتي بدأ العمل بها أمس الخميس، على النحو التالي:

- 500 جنيه بالمدينة و125 جنيهًا بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة بمساحة تصل إلى 250 مترًا مربعًا.

- 1000 جنيه بالمدينة و250 جنيهًا بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 250 إلى 500 متر مربع.

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- 2000 جنيه بالمدنية و1000 جنيه بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 500 إلى 1000 متر مربع.

- 3000 جنيه بالمدينة و2000 جنيه بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 1000 إلى 2000 متر مربع.

- 4000 جنيه للمدينة و3500 جنيه للقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 2000 إلى 4000 متر مربع.

- 5000 جنيه لكل من المدن والقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة أكثر من 4000 متر مربع.