شكرا لقرائتكم خبر عن لأولياء الأمور.. 8 معلومات عن نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة القبول والالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020، الخليج 365 يقدم فى 8 معلومات أبرز ضوابط الاختيار وإعلان النتائج.
1- إعلان نتائج طلاب تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة فى 23 محافظة.
2 - إعلان النتيجة تم بشكل إلكترونى والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.
3 - إصدار النتيجة بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور.
4 - قبول الطلاب وفقاً للقدرة الاستيعابية للمدارس الجديدة والتى تم افتتاحها العام الدراسى الماضى المنصوص عليها فى الاتفاقية مع الجانب الياباني.
5 - توجد أماكن شاغرة بعد إجراءات فحص نتائج القبول نتيجة عدم اجتياز بعض الطلاب للمقابلات الشخصية التى تمت أمام لجان مشتركة والمكونة من جهات مختلفة لضمان الحيادية.
6 - الإعلان عن كيفية التقديم لهذه الأماكن خلال أيام.
7 - أن اختيار الطلاب كان وفقاً للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.
8 - البعثة الثانية لمعلمى ومدربى ومديرى المدارس المصرية اليابانية تتواجد حالياً فى اليابان للحصول على تدريب مكثف على أنشطة التوكاتسو وإدارة المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر لأولياء الأمور.. 8 معلومات عن نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.