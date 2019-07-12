شكرا لقرائتكم خبر عن لأولياء الأمور.. 8 معلومات عن نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة القبول والالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020، الخليج 365 يقدم فى 8 معلومات أبرز ضوابط الاختيار وإعلان النتائج.

1- إعلان نتائج طلاب تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة فى 23 محافظة.

2 - إعلان النتيجة تم بشكل إلكترونى والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

3 - إصدار النتيجة بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور.

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4 - قبول الطلاب وفقاً للقدرة الاستيعابية للمدارس الجديدة والتى تم افتتاحها العام الدراسى الماضى المنصوص عليها فى الاتفاقية مع الجانب الياباني.

5 - توجد أماكن شاغرة بعد إجراءات فحص نتائج القبول نتيجة عدم اجتياز بعض الطلاب للمقابلات الشخصية التى تمت أمام لجان مشتركة والمكونة من جهات مختلفة لضمان الحيادية.

6 - الإعلان عن كيفية التقديم لهذه الأماكن خلال أيام.

7 - أن اختيار الطلاب كان وفقاً للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

8 - البعثة الثانية لمعلمى ومدربى ومديرى المدارس المصرية اليابانية تتواجد حالياً فى اليابان للحصول على تدريب مكثف على أنشطة التوكاتسو وإدارة المدارس.