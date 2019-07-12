"قابيل وهابيل فى الغربية".. عاطل يقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب الخلافات الأسرية قتل قابيل شقيقة هابيل بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد أن أقدم شاب على قتل شقيقه فى حادث بشع بسبب الخلافات الأسرية. كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا بمقتل م؛ غ فى العقد الثالث من العمر مقيم بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا على يد شقيقة أ؛ غ بسبب قيام المجنى بالخلاف مع والدتهما، وبمعاتبته من شقيقة تطور الخلاف بينهما إلى مشاجرة تطورت إلى قيام المتهم بإخراج مطواة وطعن شقيقه طعنة نافذة بالقلب، أودت بحياته فور وصوله مستشفى المنشاوى العام بطنطا. على الفور، تم تشكيل فريق بحث اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية ضم العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الصواف مفتش المباحث، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، لضبط المتهم والأداة المستخدمة فى تنفيذ الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة، بعد ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة. Advertisements

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