شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في نيويورك يستقبل مساعد وزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير هشام النقيب، القنصل العام لمصر، في نيويورك، الخميس، بمقر القنصلية العامة، السفير سامح أبوالعينين، مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية، وعدد ١٣ ملحق جديد من الشباب المنضمين بوزارة الخارجية.

واستعرض القنصل العام مهام القنصلية العامة وأدواتها لتحقيق أهداف مصر من خلال خدمة المواطنين المصريين في ولايات الساحل الشمالي للولايات المتحدة الأمريكية، وربطهم بالوطن، وكذلك الدور الدبلوماسي مع المراكز البحثية والإعلام ومراكز صناعة القرار الأمريكي وجهود القنصلية، في استعادة بعض الآثار المصرية المهربة بالتعاون مع المدعي العام لولاية نيويورك.

كما استعرض الدبلوماسيين العاملين بالقنصلية شرح مبسط لمهامهم القنصلية والدبلوماسية، وأجاب القنصل العام والدبلوماسيين على أسئلة الملحقين الجدد.