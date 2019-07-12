شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 12 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف.

القاهرة.. تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية 2019 بمدينة مرسى مطروح.

Advertisements

القاهرة.. تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المياه عن شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته، وشارع العشرين ومتفرعاته، ومنطقة المشابك وأبوقتادة، لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت.

نيقوسيا.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مع نظيره أمونيا القبرصي، في آخر وديات الفريق بمعسكره الخارجي بقبرص.

لاهاي.. يقدم متخصصون ونشطاء روس، في لاهاي بهولندا، بيانات إضافية عن الحادث، الذي وقع في مدينة دوما السورية بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.

سول.. تجري وزارة التجارة الكورية الجنوبية، محادثات على مستوى العمل مع نظيرتها اليابانية لمناقشة القيود التجارية الجديدة التي فرضتها طوكيو على مواد التصنيع الرئيسية التي تصدرها إلى سول.