شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة قها فى القليوبية 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة قها، غدا السبت 13 يوليو الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.



وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة قها وجميع القرى التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.



وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.