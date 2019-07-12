شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية واختبار القدرات × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تبدأ الجامعات التكنولوجية الثلاث الجديدة، الدراسة، بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جاهزيتها ودخولها الخدمة بتنسيق العام الحالى 2019-2020.

1- مدة الدراسة بهذه الجامعات تمتد لأربع سنوات (2+2).

2- تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل.

3- تتيح للطالب استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا.

4- تشترط هذه الجامعات اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها.

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5- جزء من اختبارات القدرات يقيس مهارات اللغة الإنجليزية.

6- جزء من اختبارات القدرات لقياس مهارات الحاسب الآلى.

7- جزء من اختبارات القدرات للمعلومات العامة فى الرياضيات.

8- تبلغ مدة اختبار القدرات ساعة ونصف.

9- يبلغ عدد الأسئلة فى اختبار القدرات 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد.

10- يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.