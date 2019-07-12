تعرف على نظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية واختبار القدرات × 10 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تبدأ الجامعات التكنولوجية الثلاث الجديدة، الدراسة، بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جاهزيتها ودخولها الخدمة بتنسيق العام الحالى 2019-2020.
1- مدة الدراسة بهذه الجامعات تمتد لأربع سنوات (2+2).
2- تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل.
3- تتيح للطالب استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا.
4- تشترط هذه الجامعات اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها.
5- جزء من اختبارات القدرات يقيس مهارات اللغة الإنجليزية.
6- جزء من اختبارات القدرات لقياس مهارات الحاسب الآلى.
7- جزء من اختبارات القدرات للمعلومات العامة فى الرياضيات.
8- تبلغ مدة اختبار القدرات ساعة ونصف.
9- يبلغ عدد الأسئلة فى اختبار القدرات 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد.
10- يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.
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