أخبار مصر | الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة 12-7-2019، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين خاصة المصطافين خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 25 39

دمنهور 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 40

Advertisements

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 41

العريش 23 33

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 42

بني سويف 26 42

المنيا 25 43

أسيوط 24 43

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44