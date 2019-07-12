أخبار مصر | في العيد القومي.. "القاهرة" تحتفل بتشغيل 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في العيد القومي.. "القاهرة" تحتفل بتشغيل 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل محافظة القاهرة، غدًا السبت، بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، حيث تقيم احتفالية كبرى بساحة ميدان عابدين أمام ديوان عام المحافظة، بدخولها الخدمة، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ومرور 1050 عامًا على إنشائها، وكذلك فى إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة.

وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استلام أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات، من إجمالى 121 أوتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.

وأكد عبد العال، أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن تشغيل الحافلات الجديدة يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.