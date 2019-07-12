شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه بـ5 مناطق بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة، بسبب أعمال الصيانة.



وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأعمال تركيب محابس وإحلال وتجديد بمحطة مياه فريال، مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق "وسط البلد، أطلس، عباس فريد، النفق، شرق البندر"، بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المحيطة، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى السبت 13 يوليو 2019.



وتهيب محافظة أسوان، بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.