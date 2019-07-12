شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عميد شرطة بـ«أمن السويس» أثناء تأمينه مباراة الجزائر وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى العميد سامح فؤاد، مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، خلال تأمين مباراة منتخبي الجزائر وساحل العاج، باستاد السويس الرياضي.

وقال مصدر أمني إن العميد كان مشرفًا على مجموعة من عناصر تأمين بالاستاد، وأصيب بأزمة قلبية خلال عمله في تأمين المباراة، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي، إلا أنه توفي عقب وصوله.

وأضاف المصدر أنه سيتم تشييع العميد سامح فؤاد، الجمعة، من مسجد الغريب في جنازة عسكرية.