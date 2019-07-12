شكرا لقرائتكم خبر عن دور الوحدات الصحية فى تقديم الخدمات ضمن منظومة التأمين الجديدة × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل وحدات الرعاية الأساسية بالنسبة لمنظومة التأمين الصحى الجديدة أهمية كبرى؛ فهى تقوم بتوفير الخدمات مع نُظم الإحالة للمستشفيات للحصول على الخدمة. الخليج 365 يستعرض تحليلا معلوماتيا حول دور وحدات الرعاية الأولية فى توفير الخدمات لمنتفعى منظومة التأمين الصحى. 1- تقوم بتسجيل المواطنين داخلها لبدء الحصول الخدمة. 2- يجرى فتح الملف الطبى بها للحصول على الخدمة فى أى وقت. Advertisements 3- يقوم فريق طبى أو أكثر ومعاونيهم بأداء الخدمة للمنتفعين. 4- تتولى الوحدات تقديم الخدمات للأسر الواقعة فى النطاق الجغرافى لها. 5- يمكن للوحدات تقديم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين. 6- تتولى تقديم خدمات الطب الوقائى على أن تتحمل الدولة تكلفة الخدمات. 7- تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى مستوى أعلى.

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