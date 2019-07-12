شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 25 39

دمنهور 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 26 32

سيوة 23 43

بورسعيد 26 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 41

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 41

نخل 19 41

نويبع 27 39

طابا 25 39

كاترين 20 34

الطور 24 37

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 42

بني سويف 26 42

المنيا 25 43

أسيوط 24 43

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 27 44

شلاتين 28 37

أبو رماد 29 36

حلايب 30 36

رأس حدربة 29 35

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 27 43

الرياض 27 44

المنامة 32 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 32 44

الكويت 33 48

دمشق 20 37

بيروت 27 31

عمان 18 34

القدس 21 32

غزة 24 32

بغداد 28 46

مسقط 30 37

صنعاء 16 27

الخرطوم 27 38

طرابلس 23 31

تونس 22 35

الجزائر 20 30

الرباط 17 25

نواكشوط 22 27

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 13 26

إسطنبول 17 25

إسلام آباد 27 37

نيودلهى 28 39

جاكرتا 22 33

بكين 21 31

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 23

أثينا 18 29

روما 20 30

باريس 15 26

مدريد 24 39

برلين 15 20

لندن 14 23

مونتريال 19 29

موسكو 09 16

نيويورك 24 31

واشنطن 22 30