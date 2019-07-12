شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات × 25 معلومة عن أهدافه ومزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أهم التشريعات التى تمس جميع المواطنين، والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه خلال جلسته أمس، ومن المنتظرالموافقة عليه نهائيًا اليوم:

ومن أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها المشروع ما يلى:

1- الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.

2 - يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.

3 -استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

4 - دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

5 - التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

6- مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

7 - فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.

8 - حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة.

9 - تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الإجتماعى في مصر.

10 - وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

11 - إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

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12 - إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

13 - توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.

14 - وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى.

15 - زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً.

16 - زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

17 - مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية.

18 - من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل.

19 - تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.

20 - وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.

21 - إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة.

22 - وضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

23 - توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة.

24 - إنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات.

25- إعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.