شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار صرف السلع لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، وذلك من خلال فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة .

وكانت وزارة التموين، قد أكدت إن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة كما يوجد 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.

وأضافت الوزارة، أنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليونًا فى الخبز، متابعة: "وحتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة".