شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وعضو لجنة استرداد أراض الدولة، أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة لتتمكن من استرداد حقوق الدولة، وجرى تشكيل لجنة رباعية من لجنة استرداد الأراضى لتقديم المشورة للمحافظات المختلفة، والمتابعة المستمرة مع المحافظين.



وقال اللواء محمد حلمى، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساءDMC" المذاع على شاشة "DMC ": "ذللنا جميع العقبات، تفاعلنا مع كافة المشكلات التى واجهت كافة المحافظين لتقنين أوضاع أراضى الدولة واستطعنا حلها، ولا مبرر لعدم التقنين بعد تذليل كافة العقبات أمام جميع الجهات المسئولة"، مشيرًا إلى أن 50% من طلبات تقنين الأراضى غير حقيقية وغير جادة.

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وأشار إلى أن: "الدولة تهتم أكثر بالتنمية وزراعة المواطنين للأراضى قبل استردادها.. نفسنا نزرع ونأكل من كدنا، وهدفنا حصول المواطن والدول على حقوقهما، والأمر فى صالح المواطن".

وأوضح، أنه يوجد 279 ألف طلب تقدموا للجنة استرداد الأراضى بينهم 208 آلاف طلب دفعوا رسوم الفحص، وصدرت بحقهم 33 ألف معاينة، مضيفًا: "حررنا 2400 عقد حتى الآن ما بين أراضٍ زراعية ومبانٍ، وانتهت مشكلتهم، حيث تم تقنين 335 ألف متر مسطح، و40 ألف فدان".