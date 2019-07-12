شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا السبت على أن تعلن فى اليوم الثانى لاعتمادها إلكترونيا وفى المدارس.
وأدى امتحانات الثانوية العامة 2019 قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى.
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