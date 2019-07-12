شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا السبت على أن تعلن فى اليوم الثانى لاعتمادها إلكترونيا وفى المدارس.

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وأدى امتحانات الثانوية العامة 2019 قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى.