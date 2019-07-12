لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات تفاصيل نسبة النجاح فى العينة. 1- تصحيح 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة. 2- وصلت نسبة النجاح فى عينة مادة الجيولوجبا 91.9%. 3- 239 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجيولوجيا،. Advertisements 4- وحصل 3989 طالبا وطالبة (بنسبة 41.4.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%. 5- حصل 2156 طالبا وطالبة (بنسبة 22.4% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%. 6- وحصل 1363 طالبا وطالبة (بنسبة 14.17% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%. 7- نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية قريبة من العام الماضى والتى وصلت إلى 91.8%.

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