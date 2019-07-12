شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: ضربة اقتصادية جديدة للدوحة بعد تقلص عدد شحنات خام الشاهين 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أنه فى شهادة جديدة على الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها دويلة الحمدين، قلصت شركة قطر للبترول عدد شحنات خام الشاهين تحميل سبتمبر المقبل المعروضة للتحميل الفورى بمقدار 50%.

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وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه عرضت قطر للبترول للتحميل خلال سبتمبر المقبل شحنتين فقط من الخام انخفاضا من 4 شحنات خلال شهر أغسطس المقبل، حيث عرضت قطر للبترول الشحنتين حجم الواحدة 50 ألف برميل للتحميل فى 21-22 و28-29 سبتمبر المقبل فى عطاء يُغلق يوم 16 يوليو الجارى، على أن تظل العروض سارية ليوم واحد.

وتابع موقع "قطريليكس": وفقًا لتقديرات المتعاملين، سيجرى تصدير نحو 12 شحنة فقط فى سبتمبر المقبل، مقارنة مع 16 فى أغسطس، وهو ما يشير إلى انخفاض الطلب على الخام القطرى الذى سبق وروجت له الدوحة بعلاوات سعرية وتخفيضات كبيرة فى سبيل الحفاظ على حجم صادراتها من النفط.