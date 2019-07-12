التضامن تطلق اليوم معسكرات ودورات تدريبية للشباب ضمن خطة صيف 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الجمعة اطلاق فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية والتي تنظمها الادارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية خلال الفترة الصيفية لعام 2019 بمدينة مرسى مطروح تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتتضمن خطة أنشطة الإدارة هذا العام تنفيذ معسكرين بإجمالي عدد مائة شاب من الفئة العمرية من 18 الى 25 سنة من 12 محافظة وهم الوادي الجديد ومطروح والإسكندرية وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء وسينفذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 الى 18 يوليو والمعسكر الثاني خلال الفترة من 18 الى 24 يوليو 2019 .
كما تتضمن البرامج أيضا ورشة عمل تدريبية بقيادة مدربين متخصصين في تصنيع الجلود والأركيت من الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحاضرات حول كيفية الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة وتسويق للمنتجات
كما تتضمن مجموعة من الأنشطة والفاعليات التي تساهم في خدمة المجتمع بما يعزز روح العمل الجماعي والمسئولية الاجتماعية لدى المشاركين بالتعاون مع المؤسسات الخدمية في محافظة مطروح والتي سينفذ بها المعسكرين بالإضافة الى زيارة بعض مؤسسات الرعاية بالمحافظة التابعة لوزارة التضامن ومعرض لعرض منتجات الشباب
وتهدف المعسكرات التي تنفذها الوزارة إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية لدى المشاركين كالتواصل والعمل الجماعي واتخاذ القرار وتنمية الشعور بالانتماء للفريق وتتميز بالبرامج والأنشطة النوعية والتي تلامس احتياجات وميول الشباب في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية الى جانب التدريب من خلال ورش العمل التخصصية والمحاضرات والجلسات الحوارية
واستضافة شخصيات شبابية وتنظيم زيارات للمعالم السياحية والحضارية والاقتصادية التي تزخر بها المحافظات المضيفة كما تتضمن المعسكرات أنشطة وأعمال تطوعية تخدم المجتمع بغرض تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتنمية روح المسئولية المجتمعية لديهم من خلال كيفية إدارة الأزمة والعمل التطوعي وتعزيز قيم الريادة والإبداع وإرساء قواعد الحوار مع الشباب.
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