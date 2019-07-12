شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجراءات تعظم الاستفادة من انطلاق اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك عدة خطوات ستمكن الدول الأفريقية من تعظيم الفوائد المتوقعة لإنشاء منطقة التجارة القارية.

وأضافت أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن أبرز تلك الخطوات هو تعاون الاتحاد الأفريقى مع جهات لديها خبرة مماثلة فى تلك الخطوات مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، منظمة الأمم المحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، كما يتطلب الأمر وضع آلية لتفسير الاتفاقيات وإنفاذ الحقوق والواجبات وتحديد عقوبات عدم الامتثال لتلك الاتفاقيات.

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ولفتت الدكتورة جيهان عبد السلام، إلى أن الخطوة الثانية هى إنشاء هيكل تنظيمى لمنطقة التجارة القارية تعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص من خلال إنشاء مجلس للأعمال التجارية الأفريقية يمثل مصالح القطاع الخاص، وتعرض مقترحاته على مفوضية الاتحاد الأفريقى، بجانب التنسيق بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقى، واتخاذ إجراءات تساعد على منع ازدواج العضوية.

وأوضحت، أن أفريقيا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتنويع قاعدة صادراتها، حيث إن السلع الأولية لا تضمن نمواً طويل الأجل، فلابد من الاتجاه نحو الصناعة، وتحسين الظروف التنافسية على مستوى الاقتصادات المحلية لتحفيز الصناعات المحلية وتمكينها من تحقيق هدف فعالية الإنتاج.