أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تنفي ما نشر حول مبالغ مالية مقترحه من خلال لائحة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تنفي ما نشر حول مبالغ مالية مقترحه من خلال لائحة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، اليوم، بيانًا ردًا على ما نُشر حول مُقترح لائحة مالية جديدة للعاملين بالهيئة.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة، إن ما نُشر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الهيئة لا تدري من أين جاءت المعلومات حول الأرقام والمبالغ الواردة بها.

وناشدت الهيئة، تحري الدقة فيما تم نشره حول هذا الأمر، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثقة؛ وذلك تجنبًا لإثارة البلبلة.