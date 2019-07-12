أخبار مصر | المتحف الإسلامي يستأنف ليالي السبت بدءا من 20 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف الإسلامي يستأنف ليالي السبت بدءا من 20 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف متحف الفن الإسلامي، احتفالات ليالي السبت ابتداءً من السبت 20 يوليو، تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف.

ويبدأ الاحتفال في السادسة مساءً ويشارك في الحفل فرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الغوري بالفقرات الفنية.

كما تُنظم مبادرة "افرح" لتنشيط السياحة ليلة في المتحف، تبدأ بجولة تُنظمها المبادرة حيث يقوم المتخصصين بشرح تاريخ الفن العمارة الإسلامية مجانًا، وحضور الفعالية بسعر تذكرة المتحف.