شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مستندات طرح إدارة «المتحف المصرى الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى تحالف الشركات الدولية Hill-Ehaf-PWC-Lord من إعداد مستندات الطرح الخاصة بإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، الجارى إنشاؤه ليكون أكبر متحف ومقصد سياحى وثقافى وترفيهى متكامل لجذب شعوب العالم، وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فى تصريحات، أمس، إن إعداد المستندات استغرق عدة شهور، نظراً للطبيعة الخاصة والفريدة للمشروع الثقافى القومى الكبير، وتمت مراجعة سلامة الإجراء تحت إشراف اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف، وعضوية ممثلين لوزارات الآثار، والمالية، والاستثمار، ومجلس الدولة، موضحا أن المستندات راجعها فريق عمل متخصص من المكتب الهندسى والمكتب القانونى الداعمين لهيئة المتحف، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء فى مجالات الاستثمار والاقتصاد وإدارة الأعمال والعقود الدولية وخبراء من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA).

وقال اللواء مفتاح إن المستندات تم تسليمها، أمس، إلى التحالفات والشركات الدولية السابق تأهيلها، والتى تضم 4 تحالفات، هى تحالف شركات مصرى- إنجليزى، وتحالف مصرى- إيطالى، وتحالف مصرى- أمريكى، والأخير مصرى- فرنسى، بالإضافة إلى شركة من الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنه ستتم دعوة الشركات والتحالفات الخمس المؤهلة إلى لقاء جماعى فى المتحف، أوائل أغسطس المقبل، بحضور قيادات الوزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلين عن التحالف الدولى والمكاتب المتخصصة والخبراء ممن أعدوا وراجعوا مستندات الطرح، للرد على الاستفسارات والإيضاحات المتعلقة بالمستندات، تمهيداً لاختيار أفضل تحالف دولى أو شركة لتولى مهام إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، والمخطط له أن يفتتح خلال الربع الأخير من عام 2020.