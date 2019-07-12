شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. «لم ينجح أحد في شركة مياة الشرب بالغربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الشركة أعلنت عن مسابقة لتعيين 35 مهندسا لفرع الشركة، لشغل وظائف مهندسين في تخصصات كهرباء وميكانيكا ومدني، وتقدم 300 مهندس مدنى و150 مهندس كهرباء، و100 ميكانيكا، وتم إجراء الامتحان ولم ينجح أحد من الـ 300 مهندس مدني.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن درجة النجاح هي 70%، ولم يحصل أحد من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس مدني من الـ 70%، مشيرا إلى أن عدد بسيط جدا المتقدمين لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا وكهرباء تخطوا رقم النجاح.

وأكد: «الواقعة غريبة ولم تمر على قبل ذلك، وكافة المتقدمين لشغل هذه الوظائف أعمارهم أقل من 30 عاما، وخريجو الجامعات لا يمارسون أعمالا في تخصصاتهم، ليكونوا مستعدين لمثل هذه الاختبارات».